L’Inter si prepara alla partita di domenica contro il Lecce, con attenzione rivolta alla formazione e alle condizioni dei giocatori. Sono stati segnalati alcuni infortunati e i relativi tempi di recupero, mentre altri sono diffidati. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, dove il club monitora con attenzione le dinamiche legate alla rosa in vista della prossima sfida di campionato.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Proseguono i preparativi in vista della gara di domenica contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro il Lecce

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