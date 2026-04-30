Almanacco | Giovedì 30 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 30 aprile è il 120º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 245 giorni ancora da percorrere prima della fine del 2024. In questa data sono annotati eventi storici, compleanni di personaggi noti, un santo e un proverbio del giorno. Ogni anno, questa giornata segna un punto di riferimento nel calendario, con riferimenti specifici legati a ricorrenze e avvenimenti passati.

Giovedì 30 aprile è il 120° giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PioProverbio di AprileQuando tuona d'Aprile buon segno per il barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1900 – Le Hawaii diventano un territorio degli Stati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovedì 30 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Giovedì 30 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 30 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Meteo | Previsioni per giovedì 30 aprile. Almanacco | Giovedì 30 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornodurante la sessione di qualifiche del Gran Premio di San Marino di Formula 1 perde la vita il pilota austriaco Roland Ratzenberger uscito di pista ad oltre 300 km/h alla curva Villeneuve a seguito del ... modenatoday.it Giovedì 30 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 30 aprile è il 120º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intenso e determinato, con una forte capacità di affrontare anche i momenti più difficili. Santo del giorno: San Pio V, papa. trevisotoday.it Buongiorno veronesi 29 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook