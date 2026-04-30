almanacco del 30 04 2026

Il 30 aprile 2026 cade di mercoledì, mentre il giorno successivo è martedì 31 marzo. In questa data, vengono annotate alcune informazioni di carattere generale, tra cui l’almanacco del giorno e un saluto da parte di un giornalista. Le notizie specifiche o eventi legati a questa data non sono riportati nel testo fornito.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 30 aprile 2026

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