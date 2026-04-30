1 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il primo maggio segna il 121º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è descritto come una persona energica e determinata, con una spiccata attitudine a proteggere i propri interessi e a costruire il proprio percorso. In questo giorno si celebrano anche eventi legati alla festa dei lavoratori, con manifestazioni e iniziative pubbliche. La giornata è spesso associata a momenti di aggregazione e riflessione collettiva.

Il 1 maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è energico e determinato, con una forte capacità di costruire e difendere i propri diritti.Santo del giorno: San Giuseppe lavoratore.Proverbio del giorno: A San Giuseppe si pota la salvia e il rosmarino.Fatti salienti: Il 1.🔗 Leggi su Veronasera.it

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