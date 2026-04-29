In Italia, per partecipare a eventi sportivi amatoriali a carattere agonistico è obbligatorio ottenere l'idoneità medica agonistica. In altri Paesi, questa richiesta non viene sempre richiesta o viene gestita in modo diverso. La normativa italiana prevede controlli medici specifici per gli atleti che vogliono competere in eventi ufficiali, mentre in molte nazioni altre procedure o assenze di requisiti sono comuni. La differenza tra i vari sistemi può influenzare la partecipazione e la preparazione degli atleti.

Ha fatto sicuramente notizia, in negativo, la tragica morte di due ciclisti all’ultima edizione della Granfondo Torino dello scorso 19 aprile. Rispettivamente di 61 e 67 anni, laddove per entrambi la causa è stata l’arresto cardiaco. Con i malori che sono stati accusati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale di una manifestazione che metteva sul piatto un tracciato di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello. Non una delle più dure in assoluto, ma certo neanche “morbidissima”. E ogni volta che accade una tragedia del genere, ci si interroga se poteva essere prevista e ovviamente evitata. Partendo da un punto fermo che vede l’Italia all’avanguardia in tal senso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Visita medica agonistica: in Italia è obbligatoria, altrove non sempre lo è...

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