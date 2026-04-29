Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 29 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La segnalazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per i pendolari e gli utenti della strada, con dettagli sulla situazione attuale e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna rimosso L'incidente è avvenuto in precedenza code orari smaltimento tra le uscite Pisana e Boccea più avanti invece code per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e Salaria È tra la notte la Prenestina in esterna Poi attratti tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo un incidente al km 5 e 700 è la causa delle code tra Fiorentini fortunato in direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto code a.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Regione Lazio, focus sugli investimenti Commissione su viabilità e infrastrutture Nuove risorse per il territorio #Lazio #Politica #Infrastrutture #Mobilità #Territorio - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com