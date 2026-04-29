Uomini E Donne Marta | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri cosa sta succedendo a Marta nel trono over di Uomini e Donne: nuovi cavalieri arrivano per lei e Alessandro reagisce con fastidio. Tutti i dettagli sulla dama più corteggiata del momento. Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, tra i volti che stanno attirando maggiormente l’attenzione del pubblico c’è senza dubbio Marta (dama di Uomini e Donne). Elegante, determinata e con una forte personalità, la dama è arrivata nella stagione attualmente in onda del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, e in poco tempo è diventata una delle protagoniste più osservate e corteggiate del programma. Originaria di Verona, Marta si distingue per il suo stile raffinato e per un fisico slanciato che non passa certo inosservato.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Uomini e Donne, Trono Over - La conoscenza tra Marta e Alessandro

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