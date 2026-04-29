Un Posto al Sole spoiler 29 aprile 2026 | Sabbiese in crisi Grillo vuole incastrarlo

Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Tra i personaggi coinvolti ci sono un personaggio di nome Sabbiese, che si trova in difficoltà, e un altro di nome Grillo, che sta cercando di incastrarlo. I fan della soap sono curiosi di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali decisioni prenderanno i protagonisti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 29 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese vivrà un momento di crisi dopo che la banda gli ha comunicato di voler organizzare il prossimo colpo a Palazzo Palladini. Lui si è subito detto contrario ma loro non sembrano essere disposti a rinunciare. Spoiler Un posto al sole 29 aprile 2026: Serena racconterà a Monica che Maurizio è tornato? L'obiettivo principale di Grillo continuerà ad essere quello di incastrare Eduardo dopo aver scoperto che ha iniziato a collaborare con Stella e la sua famiglia, intanto Cristina apparirà sempre più presa da Leo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 29 aprile 2026: Sabbiese in crisi, Grillo vuole incastrarlo Notizie correlate Un Posto al Sole, spoiler 20 marzo 2026: difficile decisione per Sabbiese, Alberto in crisiSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 20 marzo 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Un Posto al Sole, spoiler 3 aprile 2026: Clara in ospedale con Nunzia, Sabbiese deve fare una sceltaSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 3 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: furto clamoroso a Palazzo Palladini; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: gemelle contro, Rossella e Nunzio in terrazza; Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 27 al 30 aprile; Un posto al sole - S30E6937 - Puntata del 28/04/2026 - Video. Anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’ 8 maggio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 4 all'8 maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Un posto al sole, anticipazioni della settimana 4-8 maggio: Alberto e Anna sempre più vicini, Gianluca è tormentatoNuova settimana ad alta tensione con le puntate di Un posto al sole. Le puntate della prossima settimana, dal 4 all'8 maggio, vedono protagonisti Alberto e Gianluca. Un Posto al ... leggo.it Tragedia sfiorata nel rione di San Giovanni. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. - facebook.com facebook Alla guida dell’auto senza patente, forza il posto di blocco e si dà alla fuga: 25enne in arresto a Selargius x.com