Oggi si svolge la sessione estiva del calciomercato, un periodo caratterizzato da numerosi scambi e trattative tra club. La redazione di Calcio News24 aggiorna in tempo reale le notizie più recenti, offrendo dettagli sui trasferimenti e le operazioni in corso. Le notizie arrivano ora dopo ora, evidenziando le mosse più rilevanti di questa fase dell’anno. Gli appassionati seguono con attenzione le novità che emergono nel corso della giornata.

Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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