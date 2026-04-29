Trombosi e tumore Bergamo rimane punto di riferimento

Bergamo ha accolto la 13ª edizione della Conferenza internazionale dedicata alle problematiche legate alla trombosi e all'emostasi in presenza di tumore. L'evento ha riunito esperti provenienti da diversi paesi per affrontare questioni mediche e scientifiche legate a queste condizioni. La conferenza si è svolta nel capoluogo lombardo, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel settore.

IL SUMMIT INTERNAZIONALE. Bergamo ha ospitato la 13ª edizione della Conferenza internazionale sulle problematiche da trombosi ed emostasi nel cancro. Per tre giorni, ricercatori e clinici di tutto il Mondo si sono confrontati per fare il punto sulla stretta e pericolosa relazione tra trombosi e cancro. Dati, possibilità di cura, prevenzione e analisi precoce, stato della ricerca, disponibilità di nuovi farmaci, la loro efficacia e gli effetti collaterali. Questi i temi principali al centro del congresso. A presiedere i lavori, la prof.ssa Anna Falanga - Bergamo e il prof. Alok A. Khorana (Cleveland, Usa). Il terzo chairman, il prof. Benjamin Brenner (Haifa, Israele), a causa della drammatica situazione in Medio Oriente, non è riuscito a raggiungere l’Italia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Trombosi e tumore, Bergamo rimane punto di riferimento Notizie correlate Perché Russell rimane il punto di riferimento per Richardson HitchinsLa prossima sfida tra campione e avversario mette in luce non solo l’ordine sportivo, ma anche la lettura del passato che guida il presente. Leggi anche: Immobiliare Frigerio: il punto di riferimento per chi cerca casa tra Bergamo e Lecco Approfondimenti e contenuti Si parla di: Trombosi e tumore, Bergamo rimane punto di riferimento. Trombosi e tumore, Bergamo rimane punto di riferimentoBergamo ha ospitato la 13ª edizione della Conferenza internazionale sulle problematiche da trombosi ed emostasi nel cancro. ecodibergamo.it Trombosi e cancro, Bergamo capitale della ricerca: A confronto esperti da tutto il mondoDal 17 al 19 aprile al Centro Congressi Giovanni XXIII si terrà la 13esima edizione dell'International Conference on Thrombosis and hemostasis issues in cancer (ICTHIC), conferenza internazionale sull ... bergamonews.it