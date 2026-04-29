Le ricerche in mare sono state interrotte dopo la scomparsa di un pescatore di 53 anni avvenuta il 2 aprile. L'auto del disperso potrebbe essere rimasta sotto i detriti del ponte crollato sulla Statale 16. Attualmente, le operazioni di ricerca sono state sospese, mentre si valuta la possibilità che il veicolo sia vicino alla zona interessata dal cedimento. Nessuna scoperta è ancora stata fatta sulla posizione dell’uomo.

? Cosa sapere Sospese ricerche in mare per il pescatore di 53 anni scomparso il 2 aprile.. L'auto potrebbe essere rimasta intrappolata sotto i detriti del ponte crollato sulla Statale 16.. Dopo venticinque giorni di operazioni intensive, la Guardia Costiera di Termoli ha comunicato la sospensione delle ricerche mirate in mare e alla foce del fiume Trigno per il pescatore pugliese di 53 anni scomparso il 2 aprile scorso a Montenero di Bisaccia, a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16. Il bilancio dell’attività condotta finora dalle autorità marittime è estremamente denso: per quasi quattro settimane, pattugliamenti, sorvoli aerei, l’impiego di sonar e l’intervento di sommozzatori hanno scandito una ricerca capillare tra costa e fondali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trigno, stop ricerche in mare: l’auto potrebbe essere sotto il ponte

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