Tre giorni di Concertone per inaugurare il nuovo palcoscenico

Per il Primo Maggio, si terrà il Saronno Sound Festival, un evento musicale che si svolgerà su tre giornate. Il festival inaugurerà il nuovo palco all’interno del parco dell’ex seminario. L’organizzazione ha annunciato che il concertone sarà diffuso durante tutto il fine settimana, coinvolgendo diversi artisti e generi musicali. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con un’attenzione particolare alla sicurezza del pubblico.

Un concertone diffuso su tre giorni per il Primo Maggio: così Tu@Saronno presenta il Saronno Sound Festival che inaugurerà il palco del parco dell’ex seminario. Appuntamento da venerdì a domenica nell’area verde riqualificata proprio con la realizzazione di un palco e di una platea da duemila spettatori. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura col supporto di partner privati e associazioni. "Tre giorni di musica nel rinnovato parco, con cui sarà necessario prendere le misure per capire cosa si possa fare anche dal punto di vista di una gestione complessiva e futura". Al centro della proposta, l’idea di un evento capace di unire musica, intrattenimento e momenti conviviali con attività pensate per un pubblico ampio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre giorni di Concertone per inaugurare il nuovo palcoscenico Notizie correlate Napoli, tre morti investiti in tre giorni: è di nuovo allarme sulle stradeTorna l'allarme sulle strade a Napoli dove aumentano negli ultimi giorni i casi di persone investite che perdono la vita. Il “Milanese imbruttito” Germano Lanzoni a Paderno Dugnano per inaugurare il nuovo campo di calcioIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tre giorni di Concertone per inaugurare il nuovo palcoscenico; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Tre giorni di musica a Capannori, dal 30 aprile al 1° maggio -. Tre giorni di Concertone per inaugurare il nuovo palcoscenicoUn concertone diffuso su tre giorni per il Primo Maggio: così Tu@Saronno presenta il Saronno Sound Festival che ... ilgiorno.it Arriva Saronno Sound Festival, tre giorni di musica live per inaugurare il nuovo palco nel parco dell’ex SeminarioTre serate tra artisti emergenti, tribute band e orchestra per dare il via alla stagione musicale all’aperto in città. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Paneliquido ... varesenews.it DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO A CAPANNORI TRE GIORNI ALL'INSEGNA DELLA MUSICA. EVENTO CLOU IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO CON I THE KOLORS, MARINA REI, MYDRAMA E YOSEF Il 30 aprile alle 19.30 il Contest Premio Lele Panigada 3a - facebook.com facebook L’ombra dell’ombra di Putin. Ancora per tre giorni potete vedere su @RaiPlay il film L'ombra di Stalin (2019) diretto da Agnieszka Holland che racconta la storia di Gareth Jones, il giornalista britannico che rivelò al mondo nel 1933 la carestia voluta da Stalin in x.com