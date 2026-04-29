Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5?. Da mercoledì 29 aprile, in prima serata, su Canale 5 al via “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin. Tra i cantanti ospiti vedremo Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. Ma Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5: quando è stato registrato e quante puntate sono? Tim Battiti Live Spring quando è stato registrato e dove è stato girato?.🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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