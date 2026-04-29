Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5 | quando è stato registrato e quante puntate sono ?

Da spettacoloitaliano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5?. Da mercoledì 29 aprile, in prima serata, su Canale 5 al via “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin. Tra i cantanti ospiti vedremo Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. Ma Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5: quando è stato registrato e quante puntate sono? Tim Battiti Live Spring quando è stato registrato e dove è stato girato?.🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

tim battiti live spring 232 in diretta o registrato su canale 5 quando 232 stato registrato e quante puntate sono
© Spettacoloitaliano.it - Tim Battiti Live Spring è in diretta o registrato su Canale 5: quando è stato registrato e quante puntate sono ?

Notizie correlate

Leggi anche: Taratata 2026 è in diretta o registrato su Canale 5: quando è stato registrato il concerto e quante puntate sono

Stanno tutti invitati è in diretta o registrato, quante puntate sono su Canale 5: quando è stato registrato e dove lo fanno lo show di Pio e AmedeoStanno tutti invitati è in diretta o registrato lo show di Pio e Amedeo su Canale 5 Pio e Amedeo tornano con tre serate evento dal titolo “Stanno...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5; Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata; Tim Battiti Live Spring su Canale 5: i cantanti della prima puntata.

tim battiti live tim battiti live springTim Battiti Live Spring, la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c'è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze ... fanpage.it

tim battiti live tim battiti live springTim Battiti ricomincia stasera con la versione Live Spring: le hit della primaveraLa scaletta del Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate) si potrà rivedere la ... iodonna.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.