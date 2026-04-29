Nelle ultime ore, la Procura di Milano ha avviato un’indagine che coinvolge alcuni arbitri, portando a un rinnovato dibattito sull’eventualità di nominare un commissario alla guida della federazione calcistica. L’ipotesi di un intervento temporaneo ha ripreso quota tra le proposte politiche, mentre le autorità giudiziarie continuano a indagare sui dettagli legati alle attività arbitrali. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e tra i rappresentanti istituzionali.

Nei palazzi della politica piomba l'inchiesta della Procura di Milano circoscritta agli arbitri. Ed è la ragione per cui ritorna in auge l'ipotesi di un commissario per la Federcalcio. Una strada in fondo mai abbandonata dalla war room di Palazzo Chigi. Né tantomeno dalla maggioranza che siede in Parlamento. E se è vero che nelle ultime ore è arrivato il "No" forte e chiaro del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, è altresì vero che si lavora ancora sotto traccia a una figura che abbia superpoteri e che sia il risultato di un confronto tra la politica e il mondo calcio. Tutto questo senza alcuna forzatura normativa e senza avallare figure che possano essere marcatamente politiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tentazione politica: un nome "tecnico" per commissariare la federazione

Notizie correlate

SONDAGGIO - Italia fuori dai Mondiali, la politica deve commissariare la Figc dopo il fallimento di Gravina?La sconfitta ai rigori dell’Italia a Zenica contro la Bosnia nelle qualificazioni ai Mondiali porta la terza delusione di fila per gli azzurri: anche...

La politica tra rimpasto e tentazione di voto anticipatoLa politica italiana ancora alle prese con l’onda lunga delle ripercussioni al voto referendario.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Il manifesto di Palantir (e il suo senso) - Appunti; AMERICANISMO, ATLANTISMO E CATTOLICESIMO. UNA DISTINZIONE DA FARE; Manuelli contro Marino: Basta nichilismo, la politica è responsabilità; La nuova tessitura della famiglia Berlusconi.

Emanuele Filiberto, tentazione politicaNel 2020 aveva fondato un movimento politico, Più Italia, che non ha lasciato traccia. Ma Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio pubblico, con le antenne sempre pronte a captare i movimenti ... ilgiornale.it

«A che serve avere le mani pulite se le tieni in tasca» è una celebre frase di Don Primo Mazzolari, attribuita spesso erroneamente a Don Lorenzo Milani, che spesso rivolgo a me stesso. Una tentazione comune, non solo della politica, di fuggire dalla respons - facebook.com facebook

Si fa strada, nei corridoi, la tentazione di andare a votare con l’attuale legge elettorale (il “Rosatellum”), che darebbe come risultato un pareggio. Chi ha questa tentazione, vuole fare la campagna elettorale con logiche maggioritarie, per poi fare il governo con x.com