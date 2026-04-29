Tenerife turista 24enne torna dal festival di musica elettronica e cade nella tromba delle scale | morto sul colpo

Un turista britannico di 24 anni è deceduto dopo essere caduto nella tromba delle scale del residence in cui soggiornava a Tenerife. L’incidente si è verificato al termine di un festival di musica elettronica, e il giovane è stato trovato privo di vita sul posto. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della caduta.

Un turista britannico di 24 anni è morto dopo essere precipitato "a faccia in giù" nella tromba delle scale del residence dove alloggiava a Tenerife. Aveva partecipato a un festival di musica elettronica. La polizia segue la pista dell’incidente. L’autopsia chiarirà se avesse assunto alcol o droghe prima della caduta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bologna, cade dalla tromba delle scale: morto 12enneTragedia nel tardo pomeriggio a Bologna, dove un ragazzino di appena 12 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dalla tromba delle scale di una... Leggi anche: Cade nella tromba delle scale. Muore un bambino di 12 anni