Teleischia torna Linea di confine – Personaggi e Storie
Stasera alle 21:10 su Teleischia torna “Linea di Confine – Personaggi e Storie”. La trasmissione si propone di raccontare storie e personaggi legati a un tema specifico. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in diretta e potrà essere seguita anche in streaming. Il programma si inserisce in una programmazione che mira a offrire approfondimenti su storie di interesse locale.
Questa sera su Teleischia, alle ore 21:10, torna l’appuntamento con “Linea di Confine – Personaggi e Storie”. E’ una trasmissione che sottolinea e valorizza le storie di chi ce l’ha fatta superando davvero ogni tipo di ostacolo. A “Linea di confine” Francesco Baldi. In questa nuova puntata, i riflettori si accendono su una storia straordinaria di riscatto e comunicazione sociale. E’ quella di Francesco Baldi e del suo ambizioso progetto, Rainbow – Diversamente Radio (RDR Network). L’esperienza é nata nel 2005 a Napoli come iniziativa dell’Associazione di Volontariato I Ragazzi della Barca di Carta. Questa emittente non è solo una radio, ma un vero e proprio laboratorio di inclusione.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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