Teleischia torna Linea di confine – Personaggi e Storie

Stasera alle 21:10 su Teleischia torna “Linea di Confine – Personaggi e Storie”. La trasmissione si propone di raccontare storie e personaggi legati a un tema specifico. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in diretta e potrà essere seguita anche in streaming. Il programma si inserisce in una programmazione che mira a offrire approfondimenti su storie di interesse locale.