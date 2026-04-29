Taurianova Sabina e Sergio sperano in una nuova amministrazione attenta ai più fragili

A Taurianova, Sabina e Sergio sperano che la prossima amministrazione si concentri sulle esigenze delle persone più vulnerabili. Dopo le elezioni di maggio, molti cittadini si aspettano interventi concreti e servizi più efficaci per chi ha bisogno di assistenza. La speranza è che le nuove scelte politiche tengano conto delle fragilità e facilitino un miglioramento nelle condizioni di vita di chi richiede maggiore attenzione.

La nuova stagione amministrativa che si aprirà in molti comuni del territorio metropolitano dopo le elezioni di maggio è attesa con grandi aspettative soprattutto dai cittadini con fragilità e bisognosi del supporto delle istituzioni.A Taurianova è nota la storia di Sabina Radu, giovane donna.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Roma, il Pnrr apre le porte ai più deboli: una nuova “casa” per i fragiliRoma, 26 marzo 2026 – Settimo immobile inaugurato a Roma dall’assessorato e il dipartimento alle Politiche Sociali e alla salute, destinato...