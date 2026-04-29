Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. Sono in corso le campagne elettorali e i candidati sindaco e le liste stanno presentando i loro programmi. Le scadenze legali per le candidature sono state rispettate e le procedure di deposito sono state completate. Le urne saranno aperte nelle due città per eleggere i nuovi amministratori comunali.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi; Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettorale. Taccuino elettorale del LevanteECCO gli appuntamenti elettorale di oggi. - A Sestri Levante, alle 17, presso il point di via Fascie, il candidato sindaco del Popolo della libertà, di Lega e Udc, Giuseppe Ianni, si ritroverà con i ... ilsecoloxix.it saletti mette in campo la sua esperienza e quella dei suoi collaboaratori taccuinocentese.it BONDENO (FE) DAL COMITATO ELETTORALE SIMONE SALETTI: LISTA “…E AVANTI!”: ESPERIENZA, COMPETENZA E SERIETA’ PER SOSTENERE LA CANDIDAT - facebook.com facebook