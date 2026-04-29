Supplenze docenti 2026 ancora interpelli fino al termine delle lezioni a giugno

Per l'anno scolastico 202526, le supplenze ai docenti seguiranno la procedura di interpello prevista dall'ordinanza ministeriale n. 882024. Questa modalità verrà adottata una volta che le graduatorie per le supplenze saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Gli interpelli continueranno fino alla fine delle lezioni, che si concluderanno a giugno.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Docenti assunti da elenchi regionali 2026 avranno il contratto a tempo indeterminato o la supplenza?; GPS 2026: quando saranno pubblicate le graduatorie?; Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/27 non specializzati: possono ottenere la conferma anche se non sono inseriti in seconda fascia GPS?Scopriamo insieme se e quando possibile.Tutte le INFO; Graduatorie GPS docenti 2026: quando saranno pubblicate?.

Mobilità docenti 2026/27: molti i posti liberi dopo i pensionamenti, gli elenchiposti liberi dopo i pensionamenti, facciamo il punto sui posti liberi dopo i pensionamenti della scuola, ecco gli elenchi ... informazionescuola.it

Supplenze con Algoritmo, docenti con punteggi superiori esclusi. La Cassazione dichiara illegittima l’esclusione automatica. Miceli: Così orientamento uniformeLa gestione delle supplenze scolastiche attraverso l’algoritmo torna al centro del contenzioso. Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ... orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2026/27: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa preved… x.com