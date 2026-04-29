Sport in tv oggi mercoledì 29 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 29 aprile, il palinsesto sportivo offre diverse opportunità di visione. Nel dettaglio, si svolgono i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, con il tennista italiano che affronta un giovane spagnolo. Per seguire gli incontri, ci sono diverse opzioni di trasmissione in tv e streaming, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi in tempo reale.

Oggi mercoledì 29 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: Jannik Sinner scenderà in campo contro il giovane promettente spagnolo Rafael Jodar. Per gli amanti del grande ciclismo, invece, spazio al Giro di Romandia, al Giro di Turchia e al Tour de Bretagne. Proseguono i Mondiali di curling doppio misto: l’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini scenderanno sul ghiaccio di Ginevra per affrontare la Svizzera padrona di casa. Da seguire anche i Mondiali a squadre di tennistavolo e i quarti di finale dei Mondiali di snooker, spazio alla Serie A di pallanuoto maschile e anche all’Eurolega di basket.🔗 Leggi su Oasport.it

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