L’International Skating Union ha annunciato il calendario ufficiale della Coppa del Mondo di speed skating per la stagione 2026-2027, indicando le date delle varie tappe e i paesi ospitanti. La competizione prevede numerose tappe in Asia, con i Mondiali programmati per la fine di febbraio. Sono state inoltre comunicate le date degli Europei e degli altri eventi principali del circuito.

L’ International Skating Union (ISU) ha pubblicato il calendario dell’edizione 2026-27 della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, comunicando altresì le date dei Mondiali e degli Europei. Ci saranno molti appuntamenti clou in Asia, compresa la manifestazione iridata, che nella stagione ventura assegnerà le medaglie su distanze singole. La stagione si aprirà proprio in Estremo Oriente a metà novembre con le tappe di Pechino (Cina) e Obihiro (Giappone). Dopo una settimana di pausa, ci si trasferirà nel Vecchio Continente. A dicembre gli atleti saranno impegnati a Heerenveen (Paesi Bassi) e Stavanger (Norvegia). Dunque, quattro delle prime sei tappe si disputeranno prima di Natale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed Skating, calendario Coppa del Mondo 2026-2027: date e programma. Tanta Asia, Mondiali a fine febbraio

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