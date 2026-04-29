Spazio scoperti oltre 11mila asteroidi grazie all’Osservatorio Rubin

Recentemente, l’Osservatorio Rubin, gestito dalla National Science Foundation e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha annunciato di aver individuato più di 11.000 asteroidi. I dati preliminari raccolti dall’osservatorio evidenziano un grande incremento nelle scoperte di corpi celesti nel nostro sistema solare. Questa attività si inserisce in un progetto di monitoraggio che mira a identificare oggetti di piccole dimensioni in orbita intorno alla Terra.

Utilizzando i dati preliminari dell’ Osservatorio Rubin della NSF-DOE, gli scienziati hanno scoperto oltre 11.000 nuovi asteroidi. I dati sono stati confermati dal Minor Planet Center (MPC) dell’Unione Astronomica Internazionale, rendendo questo il più grande gruppo di scoperte di asteroidi presentato nell’ultimo anno. Le scoperte sono state fatte utilizzando i dati delle prime indagini di ottimizzazione di Rubin e offrono una potente anteprima dell’impatto trasformativo dell’osservatorio sulla scienza del Sistema Solare. L’Osservatorio Rubin è un programma congiunto di NSF NOIRLab e del SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che gestiscono congiuntamente Rubin.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Rubin: 11.000 nuovi mondi scoperti in un mese

’Alto Impatto’, controllate oltre 11mila personeLotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e focus sulla presenza irregolare di stranieri in città.

Contenuti di approfondimento

Scoperti oltre 11mila asteroidi, 33 sono vicini alla Terra VIDEORappresentazione grafica degli asteroidi scoperti con il telescopio Vera Rubin (fonte: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R. Proctor, NASA/Goddard Space Flight Center/ ESA/Gaia/DPAC, ... ansa.it

Scoperti oltre11mila asteroidi, 33 sono vicini alla TerraPiù di 11mila asteroidi, di cui 33 in orbita vicino alla Terra e 380 oltre l'orbita di Nettuno sono stati scoperti 'al primo sguardo' dall'osservatorio Vera Rubin installato in Cile, uno dei più ... ansa.it