Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Sono state adottate sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni per alcuni studenti, con diverse strutture disposte ad accoglierli a seconda della regione. La misura è prevista dall'articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025. L'elenco delle strutture coinvolte è stato pubblicato, indicando le sedi disponibili per l'accoglienza degli studenti interessati.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanzioni disciplinari alunni: enti per le attività solidali [Aggiornato al 22 Aprile]; Salerno, via dal pronto soccorso i 4 addetti dello scandalo; Multe in Basilicata | il boom di incassi tra Potenza e i piccoli comuni. Lavoro: trattenute disciplinari illegittime se anticipano la sanzioneLa trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal dipendente, anche nei casi in cui è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) riferito al lavoratore, non può ... pmi.it Prof insulta uno studente, sanzione confermataHa offeso uno studente apostrofandolo come ‘cretino’. Dunque la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal dirigente scolastico all’insegnante, è corretta o comunque proporzionata al suo ... ilrestodelcarlino.it Sanzione disciplinare per le false vaccinazioni green pass, il medico fa ricorso, il giudice del lavoro dà ragione all’Ausl Romagna - facebook.com facebook