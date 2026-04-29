Roma sud blitz all’alba per sgomberare i pirati del Laurentino

Nella zona di Roma sud, all’alba, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz per sgomberare un gruppo di persone che si erano barricati sui tetti, resistendo all’intervento. Durante l’operazione, i manifestanti hanno chiesto di poter riavere una casa per una persona chiamata Susanna. L’intervento è stato condotto senza segnalare incidenti o feriti.

Movimento Antisommossa e agenti a cavallo assediano lo squat occupato nel 1991. Barricate tolte a una condizione: casa a una donna rimasta senza. La destra esulta per l’ennesimo centro sociale cancellato. Intorno restano le macerie Movimento Antisommossa e agenti a cavallo assediano lo squat occupato nel 1991. Barricate tolte a una condizione: casa a una donna rimasta senza. La destra esulta per l’ennesimo centro sociale cancellato. Intorno restano le macerie Per scendere dai tetti dove si erano barricati a difesa dello spazio sociale assediato dalla polizia hanno posto una sola condizione: che Susanna potesse avere di nuovo una casa. Para todos todo, para nosotros nada.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Roma sud, blitz all’alba per sgomberare i «pirati» del Laurentino Notizie correlate Roma: spaccio e consumo in casa, blitz a Laurentino, due in manetteDue uomini sono stati arrestati in un’operazione di polizia che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti in un appartamento situato nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Roma, sgomberato il centro sociale L38 Squat: blitz della Polizia all’alba / Video; Roma, paura al centro commerciale: rapina con picconi e fumogeni in una gioielleria; Blitz della Polizia di Stato: sequestro di un night club abusivo nel centro di Roma; Blitz all’alba in via del Macao: sgomberato il palazzo di Lazio Disco occupato dal 2012 (VIDEO). Roma, banda di rapinatori in azione nel quadrante sud: otto denunce e colpi a rafficaBanda di rapinatori colpisce nel sud di Roma: otto denunce, colpi in serie tra negozi, farmacie e supermercati. blitzquotidiano.it Uncovered Rome, la docu-serie dedicata alla Roma meno in vista ift.tt/yAoXPJ1 x.com Mourinho, dopo un Monza-Roma del 2023, aveva usato parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale di Chiffi e aveva sollevato un tema che oggi è molto attuale, ovvero il peso delle società nella scelta degli arbitri - facebook.com facebook