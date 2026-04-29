Ristoranti tipici di Verona dove trovare il menù primaverile
Dal 25 aprile al 10 maggio si svolge a Verona l’evento “Il Ristorante Tipico… a Primavera”, promosso dai Ristoranti Tipici della città. Durante questo periodo, i locali partecipanti offrono un menù speciale dedicato alle stagioni più calde. L’iniziativa coinvolge diversi ristoranti, che presentano piatti tradizionali e ricette stagionali per i clienti interessati a scoprire i sapori locali durante la primavera.
Dal 25 aprile al 10 maggio torna “Il Ristorante Tipico. a Primavera”, l’iniziativa enogastronomica realizzata in collaborazione con i Ristoranti Tipici della città di Verona. Un appuntamento ormai atteso che celebra la cucina stagionale e i prodotti del territorio, portando nei menù ingredienti.🔗 Leggi su Veronasera.it
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