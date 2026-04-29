Quando le parole possono fermare la violenza | come superare le mascolinità ferite

Un nuovo approccio alla lotta contro la violenza maschile si concentra sull'importanza delle parole e del dialogo. Le iniziative promuovono programmi di educazione rivolti agli uomini, con l'obiettivo di prevenire comportamenti violenti attraverso il confronto e la sensibilizzazione. Si cercano strategie che siano capaci di coinvolgere direttamente chi può fare la differenza, puntando su un cambiamento culturale che parta dalla comunicazione.

Fermare la violenza significa anche parlare agli uomini. Non solo condannare, non solo intervenire quando il danno è già stato fatto, ma educare prima. Aprire spazi di parola dove per troppo tempo c’è stato silenzio. Molti uomini crescono all’interno di un modello di mascolinità che non prevede.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Non è solo cronaca, è responsabilità. L’Effetto Werther ci ricorda che le parole possono essere cura o veleno: se riportate male, generano catene di dolore. In radio scegliamo di non urlare il tragico e di non spettacolarizzare la paura. Il nostro microfono è - facebook.com facebook