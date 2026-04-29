Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 29 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso al PSV si aggira intorno a 0,424 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas scambiato nel mercato all’ingrosso e permette di seguire le variazioni rispetto alle giornate precedenti. Non sono stati registrati grandi cambiamenti rispetto alle ultime rilevazioni, e il prezzo si mantiene stabile rispetto alle settimane precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 29 Aprile 2026, si attesta a circa 0,424 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 44,68 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, dopo una discesa dai picchi di inizio aprile. Dopo aver toccato valori superiori a 0,54 euroSmc all’inizio del mese, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno a 0,42-0,44 euroSmc negli ultimi giorni. Questa tendenza riflette un equilibrio tra domanda e offerta, favorito da condizioni climatiche miti e da una buona disponibilità di gas negli stoccaggi europei.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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