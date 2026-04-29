Una nutrizionista ha evidenziato come le insalate servite nei bar possano nascondere insidie che compromettono le diete. Secondo quanto riferito, alcuni piatti pronti potrebbero contenere ingredienti o condimenti non indicati, alterando il valore nutrizionale percepito. La questione riguarda soprattutto chi cerca di seguire un regime alimentare controllato e cerca di evitare sorprese dietro un'apparente scelta salutare.

? Cosa sapere La nutrizionista Sonia Cucci segnala l'inganno nutrizionale nei piatti pronti venduti nei bar.. Ingredienti nascosti e salse alterano il senso di sazietà e l'energia pomeridiana.. La biologa nutrizionista Sonia Cucci mette in guardia chi sceglie il bancone del bar per la pausa pranzo: molti piatti venduti come opzioni leggere nascondono ingredienti capaci di sbilanciare l’intero pasto. Il rischio non è nel gesto di mangiare velocemente tra un impegno e l’altro, ma nell’illusione di una scelta salutare. Spesso, ciò che arriva in tavola sotto etichette rassicuranti tradisce la promessa di leggerezza, influenzando il senso di sazietà e l’energia proprio nelle ore pomeridiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pranzo al bar: l’inganno delle insalate che rovina la dieta

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