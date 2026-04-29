Pranzo al bar | l’inganno delle insalate che rovina la dieta
Una nutrizionista ha evidenziato come le insalate servite nei bar possano nascondere insidie che compromettono le diete. Secondo quanto riferito, alcuni piatti pronti potrebbero contenere ingredienti o condimenti non indicati, alterando il valore nutrizionale percepito. La questione riguarda soprattutto chi cerca di seguire un regime alimentare controllato e cerca di evitare sorprese dietro un'apparente scelta salutare.
? Cosa sapere La nutrizionista Sonia Cucci segnala l'inganno nutrizionale nei piatti pronti venduti nei bar.. Ingredienti nascosti e salse alterano il senso di sazietà e l'energia pomeridiana.. La biologa nutrizionista Sonia Cucci mette in guardia chi sceglie il bancone del bar per la pausa pranzo: molti piatti venduti come opzioni leggere nascondono ingredienti capaci di sbilanciare l’intero pasto. Il rischio non è nel gesto di mangiare velocemente tra un impegno e l’altro, ma nell’illusione di una scelta salutare. Spesso, ciò che arriva in tavola sotto etichette rassicuranti tradisce la promessa di leggerezza, influenzando il senso di sazietà e l’energia proprio nelle ore pomeridiane.🔗 Leggi su Ameve.eu
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