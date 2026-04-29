Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA in vista dei pensionamenti previsti per il 2026. Questi elenchi indicano le assegnazioni di posti che si renderanno liberi a partire dal primo settembre 2026, a seguito delle cessazioni dal servizio. La pubblicazione avviene in diversi ambiti territoriali, seguendo le procedure stabilite dagli uffici competenti.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; MOBILITA' PERSONALE DOCENTE A.S. 2026/2027:REVOCA DOMANDA, ACQUISIZIONE POSTI PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE ESITI; Mobilità docenti e ATA 2026: Tutte le cattedre libere dopo i pensionamenti [DATI AGGIORNATI]; Pubblicati i bandi da 331 milioni per formazione di prof e ATA e per l'acquisto di dispositivi digitali.

Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: una fotografia delle opportunità futureRimani aggiornato sui posti disponibili settembre e come i pensionamenti influenzeranno il personale scolastico. informazionescuola.it

Manovra: tagli di 5.660 posti a docenti e 2174 AtaDal prossimo anno scolastico la dotazione organica complessiva dei docenti è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. E le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ... ansa.it

Siracusa Post. . Docenti dell'Alberghiero in "rivolta": riduzione delle classi e perdita di 13 posti per i docenti - facebook.com facebook

Mobilità docenti 2026/27: molti i posti liberi dopo i pensionamenti, gli elenchi x.com