PNRR snodi formativi scarica 47 modelli pronti all’uso

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un avviso pubblico il 27 marzo 2026, relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell’ambito di questa iniziativa sono stati resi disponibili 47 modelli formativi già pronti all’uso. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi per migliorare gli aspetti legati alla formazione e all’istruzione.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 2192025 e in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale, tra cui il regolamento (UE) 20241689 e la legge n. 1322025. La redazione di OrizzonteScuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Si parla di: PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’uso. PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’usoIl progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 219/2025 e in c ... orizzontescuola.it PNRR scuola: avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale, candidature entro le 15 del 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per la diffusione dell’intelligenza artificiale nella didattica, nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione) ... orizzontescuola.it