Perché è stata cacciata GF Vip colpo di scena | l’annuncio ufficiale

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, è stato annunciato ufficialmente un provvedimento di allontanamento di uno dei concorrenti, senza specificare i motivi. L’episodio si è verificato martedì sera, in una puntata che ha visto anche altri momenti di tensione tra i partecipanti. L’assenza del concorrente è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori dettagli sul motivo dell’eliminazione.

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip arriva in una serata dal sapore particolare. Martedì 28 aprile 2028 il reality di Canale 5 torna in prima serata, ma prima ancora delle tensioni, delle nomination e dei verdetti, l’attenzione si sposta sulla padrona di casa Ilary Blasi, che festeggia il suo 45esimo compleanno proprio nel giorno della diretta. A trasformare il momento in una parentesi corale è Cesara Buonamici, che annuncia la ricorrenza ai concorrenti. Gli inquilini della Casa si uniscono subito per fare gli auguri alla conduttrice, regalando alla puntata un avvio più leggero prima di una serata destinata a cambiare ancora gli equilibri del gioco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

GF Vip, Ibiza Altea eliminata! Ilary in lacrime và l'incontro shock di Todaro

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