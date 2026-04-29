Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Toro desidera trovare un po’ di serenità, mentre i Pesci avvertono tutte le emozioni più intense. La giornata si presenta con una forte richiesta di tranquillità, e si nota una scarsa tolleranza verso le situazioni che possono portare a spreco di energia. Questi segnali indicano un momento di attenzione alle emozioni e al proprio equilibrio.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 29 aprile! Oggi hai proprio poca tolleranza per tutto ciò che ti fa perdere energia inutilmente. Non in modo cattivo, semplicemente sei arrivato a quel punto in cui inizi a capire subito cosa ti fa stare bene e cosa invece ti prosciuga mentalmente. E la cosa strana è che non hai nemmeno voglia di discuterne troppo. Mercoledì ti rende molto più pratico nelle emozioni: se una situazione ti confonde, fai un passo indietro. Se qualcuno è incoerente, smetti automaticamente di investirci così tanto. Non fai drammi, non fai annunci, ma cambi atteggiamento. E chi ti conosce bene lo nota subito. Oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 29 aprile 2026, segno per segno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 aprile: voglia di tranquillità vera per il Toro, Pesci sente tutto

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