Nuova vita per l’ex Hotel Zenith Da centro migranti a studentato a tema religioso

L’ex Hotel Zenith, che fino a poco tempo fa ospitava un centro di accoglienza per migranti, sta per cambiare destinazione d’uso. La Prefettura sta portando avanti il processo di chiusura del centro e l’edificio verrà riconvertito in una struttura dedicata all’accoglienza di studenti e turisti americani, con un tema religioso. La trasformazione segna un passaggio importante verso una diversa funzione dell’edificio.

Montecatini Terme, 29 aprile 2026 – Il Centro di accoglienza straordinario per i migranti dell’ex Hotel Zenith, dove la Prefettura sta portando avanti l’attività di cessazione definitiva, diventa un pensionato per studenti e turisti americani. La proprietà dell’immobile ha concluso ieri un accordo di vendita della struttura a una solida realtà degli Stati Uniti. Moore Discipleship Missions è un’organizzazione fondata da Jonathan e Kim Moore, con sede principale a Boston e una anche a Firenze, per educare e preparare i cristiani attraverso esperienze di viaggio bibliche immersive, con il nome di «Seeing His World», vedere il suo mondo. Le terre della Bibbia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per l’ex Hotel Zenith. Da centro migranti a studentato (a tema religioso) Notizie correlate La nuova vita del Villaggio Olimpico: da agosto (forse) apre il maxi studentato da 1.700 posti lettoMilano, 2 aprile 2026 – Per le settimane dei Giochi è stata la “casa” per centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Palazzo Donna Olimpia, la storia dietro l'abbandono: le trattative per aprirci hotel e studentatoIn consiglio comunale torna attuale il tema dopo il crollo di una porzione del tetto per cui il vicesindaco Alfonso Antoniozzi ufficializza: "150mila...