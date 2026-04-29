Nidi Ad avanzare sono solo i privati

Il bilancio dell’ente che gestisce scuole e nidi rivela un quadro in cui i posti offerti dalle strutture comunali sono diminuiti, mentre sono cresciuti quelli delle scuole dell’infanzia paritarie e dei servizi privati. Le rette sono state aumentate nel tempo, e non si nota una strategia chiara per rafforzare il settore pubblico. Questa situazione si riflette in una realtà che si discosta dai discorsi ufficiali sulla qualità e accessibilità dei servizi educativi.

"Il bilancio dell’Istituzione Scuole e Nidi racconta una realtà diversa dalla narrazione ufficiale: meno posti comunali nelle scuole d’infanzia, più spazio a Fism (scuole dell’infanzia paritarie cristiane) e privati, rette aumentate e nessuna vera strategia di rilancio del pubblico". Va all’attacco Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione civica, dopo due giorni fa l’assessora Marwa Mahmoud aveva sciorinato i numeri del bilancio dell’Istituzione Scuola. Dati che, evidentemente, non soddisfano e anzi pongono più di un problema secondo l’esponente dell’opposizione. "Reggio ha costruito una parte decisiva della propria identità pubblica sui nidi e sulle scuole dell’infanzia comunali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nidi "Ad avanzare sono solo i privati" Con experiencia en tech moderna, viajo a la corte antigua y gano la lucha palaciega, me vuelvo reina Notizie correlate Leggi anche: Nuove convenzioni tra Comune e gestori di nidi d'infanzia privati, entro il 24 febbraio le domande dei soggetti interessati A Milano diecimila in corteo a difesa della sanità pubblica: “In Lombardia consegnano la salute ai privati. Da Meloni solo parole, i soldi per le armi ci sono”“In Lombardia stanno scientificamente distruggendo il servizio sanitario nazionale per consegnare la sanità ai privati.