Michael 5 aneddoti sul re del pop che purtroppo non trovi nel biopic al cinema

Dopo aver assistito al film dedicato a Michael Jackson, molte persone potrebbero pensare che l’artista fosse una figura quasi divina, capace di toccare le emozioni di tutti con la sua musica. Tuttavia, ci sono cinque aneddoti sulla sua vita che non vengono raccontati nel biopic e che svelano aspetti meno noti del suo percorso. Questi dettagli offrono una visione più completa su un’artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale.

Dopo aver visto Michael, potresti giungere alla conclusione che il protagonista sia stato un santo in grado di illuminare l’umanità con la propria arte. Non sembra, però, altrettanto probabile che, dopo una macchina propagandistica di tale portata, qualcuno possa uscire dalla sala cinematografica convinto di avere conosciuto la persona, né tantomeno il musicista. Il film di Antoine Fuqua omette, per motivi di concisione (o su suggerimento di una squadra di esecutori testamentari del tutto privi di senso dell'umorismo), non pochi passaggi sostanziali del periodo ritratto, che va dai Jackson Five al tour dell’album Bad (1987). Potremmo forse...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Michael, 5 aneddoti sul re del pop che purtroppo non trovi nel biopic al cinema Notizie correlate “Michael”, il biopic evento sul Re del Pop arriva al cinema: uscita prevista il 24 aprileCresce l’attesa per “Michael”, il biopic dedicato a Michael Jackson, in arrivo nelle sale il 24 aprile. Michael, Jaafar Jackson canta con la sua voce nel biopic sul re del pop?Dopo il trionfo al botteghino del film su Michael Jackson, interpretato dal nipote, in molti si stanno chiedendo se sia veramente la sua voce quella...