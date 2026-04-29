Domani a Modena il cielo sarà in gran parte sereno con alcune nuvole sparse al mattino. La notte sono attese precipitazioni, con una quantità prevista di circa 2 millimetri di pioggia. La giornata si svolgerà quindi con condizioni di bel tempo, mentre le piogge arriveranno nelle ore notturne.

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per Giovedì 30 Aprile 2026

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