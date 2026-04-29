Megan Thee Stallion lascia Moulin Rouge! | la rapper si esibirà per l’ultima volta il 1 maggio

Megan Thee Stallion ha annunciato che il 1 maggio sarà la sua ultima esibizione nel cast di Moulin Rouge!. La rapper ha partecipato allo spettacolo per un breve periodo e questa sarà la sua performance finale. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della sua uscita né sul futuro nel teatro musicale. La notizia è stata comunicata tramite canali ufficiali senza ulteriori commenti.

Megan Thee Stallion concluderà a breve la sua avventura nel cast di Moulin Rouge!, dopo un breve periodo in ospedale e problemi legati alla della relazione con il fidanzato star dell’NBA La rapper ha annunciato che lascerà il musical in anticipo, rispetto alla copertura del ruolo prevista per otto settimane (originariamente fino al 17 maggio). Con l’interpretazione del fondatore del Moulin Rouge!, Zidler, prima donna in assoluto a vestire i panni del patron, l ‘artista ha debuttato a Broadway, dove si esibirà per l’ultima volta nella replica di venerdì 1 maggio. La decisione di interrompere la sua partecipazione al musical è stata messa in discussione quando è stata ricoverata in ospedale all’inizio del mese, a seguito di un malore accusato durante un’esibizione, per poi rivelare ai fan di aver accusato un esaurimento nervoso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Megan Thee Stallion lascia Moulin Rouge!: la rapper si esibirà per l’ultima volta il 1 maggio Notizie correlate Megan Thee Stallion travolge Broadway: il nuovo mito di Moulin Rouge!Il cuore pulsante del distretto teatrale di New York ha vissuto una notte elettrica quando Megan Thee Stallion è salita sul palco dell’Al Hirschfield... Megan Thee Stallion si è “sentita malissimo” ed è stata ricoverata subito in ospedale. Il malore durante il musical di “Moulin Rouge” a BroadwayMegan Thee Stallion è stata portata in ospedale dopo essersi “sentita malissimo” durante una rappresentazione di “Moulin Rouge! The Musical“, in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Megan Thee Stallion e NYX Professional Makeup lanciano un olio corpo illuminante super glow; Foto: Megan Thee Stallion nei panni di Zidler in MOULIN ROUGE! Ultime Settimane; Foto: L'Originale MOULIN ROUGE! 'Zidler' Danny Burstein Incontra Megan Thee Stallion; Starface sceglie Beabadoobee come volto dei nuovi cerotti per brufoli. Megan Thee Stallion lascia Moulin Rouge: la rapper si esibirà per l’ultima volta il 1 maggioMegan Thee Stallion concluderà a breve la sua avventura nel cast di Moulin Rouge, ... msn.com Megan Thee Stallion Says Hospitalization Was a Wake-Up Call: It Honestly Scared MeAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Megan Thee Stallion will miss Wednesday’s performances of Moulin Rouge! The Musical. The role of Zidler will not be played by ... yahoo.com WE LOVE YOU MEGAN! I loves italiani mandano tutto l’amore possibile a Megan Thee Stallion x.com Ultime notizie su Megan Thee Stallion! Durante una performance di Moulin Rouge! The Musical a New York, è stata colpita da un malore improvviso e portata d’urgenza in ospedale. Il suo portavoce ha fatto sapere che Megan si sente male e sta riceven - facebook.com facebook