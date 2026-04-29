Matrimoni in calo | guida pratica a Milano sì senza stress

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il 6 maggio 2026, si svolgerà un incontro gratuito in via Boccaccio rivolto a coloro che si preparano a sposarsi. L’evento offre una guida pratica per affrontare senza stress tutte le procedure legate ai matrimoni, in un momento in cui i matrimoni sono in calo nella città. La partecipazione è aperta a chi desidera ricevere informazioni chiare e utili per organizzare il proprio giorno speciale.

? Cosa sapere Milano, 6 maggio 2026: incontro gratuito in via Boccaccio per orientare i futuri sposi.. I matrimoni in Italia calano del 5,9% con 165mila celebrazioni nei primi nove mesi 2025.. Il 6 maggio 2026, dalle 17:00 alle 19:30, la sede di Superviaggi in via Boccaccio 19 a Milano ospiterà un incontro gratuito per orientare i futuri sposi tra burocrazia e tradizione. L’evento, intitolato Sposarsi oggi: dalla promessa al sì, senza stress: Tutto quello che c’è da sapere, mira a offrire soluzioni pratiche a chi deve affrontare l’organizzazione del matrimonio, un percorso che oggi richiede una gestione attenta dei costi e delle procedure amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu

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