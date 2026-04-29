Nell'estrazione del Lotto del 28 aprile 2026, Napoli ha segnato la sequenza 58, 36, 88, 47 e 46. A Bari, uno dei numeri usciti è stato il 68, che corrisponde a una delle cifre estratte in questa sessione. La combinazione di Napoli rappresenta un risultato particolare rispetto alle estrazioni recenti.

? Cosa sapere Estrazioni Lotto del 28 aprile 2026: Napoli registra la sequenza 58-36-88-47-46.. Il numero 68 del 10elotto coincide con una delle cifre estratte a Bari.. I numeri estratti martedì 28 aprile 2026 sulla ruota di Napoli mostrano una sequenza composta dai valori 58, 36, 88, 47 e 46, mentre il resto delle ruote nazionali ha delucidato scenari differenti per i giocatori di tutta Italia. Tra le botteghe che ancora conservano il rito del controllo dei biglietti, la combinazione napoletana si è rivelata particolare, portando in primo piano cifre che hanno animato le conversazioni nei bar e nelle piazze. Nello specifico, l’estrazione della città partenopea ha la comparsa del 58, seguita dal 36, dall’88, dal 47 e infine dal 46.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotto, Napoli stupisce con la sequenza 58-36-88: i numeri vincenti

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