Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dopo aver adescato un giovane tramite un'app di messaggistica e averlo ricattato. L'indagine ha ricostruito i passaggi della conversazione online, che ha portato alla richiesta di denaro da parte del giovane accusato. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso. La polizia ha confermato che sono in corso approfondimenti per chiarire i fatti.

Dopo aver adescato un giovane di Porto San Giorgio attraverso il servizio di messaggistica "Telegram", era riuscita a farsi inviare dalla vittima immagini e video intimi, minacciandolo poi di diffondere tale materiale sul web se non le avesse versato la somma di 500 euro su carta PostePay a lei riconducibile. Il giovane, però, non aveva ceduto al ricatto e si era rivolto ai carabinieri, che avevano smascherato la sexy malvivente. Nei guai è finita una 23enne di origini piemontesi che i militari dell’Arma della stazione di Porto San Giorgio avevano denunciato alla Procura della Repubblica. La ragazza, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio per estorsione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo adesca sul web, poi lo ricatta: 23enne nei guai

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