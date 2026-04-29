L’Ensemble Delfico al Goldoni

Domani sera, giovedì 30 aprile, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà alle 21 un concerto dell’Ensemble Delfico inserito nella rassegna ’Libera la Musica’. L’appuntamento prevede l’esecuzione del Settimino di Beethoven, un’opera del compositore tedesco. La serata è dedicata alla musica classica e vedrà la partecipazione dell’ensemble in una performance dal vivo.

Domani, giovedì 30 aprile alle 21 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita, per la rassegna ’Libera la Musica’, il concerto ’ Settimino di Beethoven ’, affidato all’ Ensemble Delfico. Il programma è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven e accosta il celebre Settimino op. 20 alla Sinfonia n. 1 op. 21 proposta in una rara trascrizione per settimino, che restituisce in una dimensione cameristica la scrittura orchestrale del compositore. L’Ensemble Delfico è formato da Mauro Massa (violino), Andrea Vassalle (violino e viola), Fabio Mureddu (violoncello), Davide Nava (contrabbasso), Francesco Spendolini (clarinetto), Alessandro Denabian (corno) e Alessandro Nasello (fagotto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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