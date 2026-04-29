Le sneakers in suede sono diventate il modello più indossato questa primavera. Fino a poco tempo fa, le scarpe di questo genere erano semplici e senza troppi dettagli, soprattutto di colore bianco e con uno stile minimale. Ora, invece, si sono affermate come il capo d’abbigliamento preferito tra chi cerca un look casual ma alla moda. Sono passati anni da quando le sneakers erano solo un’idea semplice, e oggi sono un vero e proprio must-have stagionale.

C’è stato un momento in cui le sneakers erano solo sneakers. Bianche, minimal, basic al punto giusto. Adesso invece ogni it-girl sembra aver sviluppato un’ossessione collettiva per un modello molto specifico: le suede sneakers. Quelle in suede morbido, leggermente rétro, con quell’estetica effortless che sembra uscita da una foto paparazzata di Bella Hadid mentre prende un matcha a New York. E honestly? Ha senso. Perché dopo mesi dominati da ballerine ultra-preppy, stivali biker e sneakers tecniche da gym bro, la moda aveva bisogno di qualcosa che fosse comfy ma comunque chic. Ed ecco che il suede è tornato ovunque: sulle giacche, sulle borse, sui trench boho anni ’70 e adesso anche sulle scarpe più cool della stagione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le suede sneakers sono ufficialmente le scarpe cool girl della primavera

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