Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi trattano delle discussioni sulla concessione della grazia a Minetti, del nuovo decreto che riguarda le norme sul lavoro e della visita del re negli Stati Uniti. Vengono riportate anche aggiornamenti su altri eventi di attualità, con dettagli sui vari interventi e decisioni prese nelle ultime ore. La giornata si apre con una panoramica delle questioni politiche e istituzionali più rilevanti.

Le polemiche sulla grazia a Minetti, il decreto sul lavoro, la visita di Carlo III negli Stati Uniti, e gli Emirati Arabi Uniti lasciano l'OPEC La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle polemiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti, con le nuove indagini decise dalla procura di Milano dopo i dubbi sull’istruttoria avanzati in una serie di articoli sul Fatto, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha confermato ieri la sua fiducia nell’operato del ministro della Giustizia Nordio. Qualche giornale titola invece sul decreto sul lavoro approvato dal Consiglio dei ministri, mentre su molte prime pagine si parla anche della visita negli Stati Uniti di re Carlo III del Regno Unito e della decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall’OPEC, l’organizzazione dei principali paesi esportatori di petrolio.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 28 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 27 aprile 2026. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 29 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Furti agli automobilisti indifesi: presi. Più ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggiGli spari all'evento con Trump a Washington, l'annullamento dell'incarico a Venezi alla Fenice di Venezia, e l'indagine sul designatore degli arbitri ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 29 aprile - facebook.com facebook PODCAST | PRIME PAGINE | Esplode il caso Minetti, il Colle richiama Nordio sulla grazia. L'attacco di Venezi dopo il licenziamento da La Fenice: "io bullizzata e offesa". #ANSA x.com