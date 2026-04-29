Le Nike Air Max 90 Base Grey e Sport Royal sono due modelli di scarpe che richiamano gli stili degli anni ’90, associati a generi musicali come il grunge e il brit-pop. Sono state lanciate come parte della linea Air Max, nota per il suo design riconoscibile e il comfort. Il colore grigio e quello blu intenso sono tra le tonalità più apprezzate per chi cerca un look ispirato a quel periodo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Nike Air Max 90 Base Grey and Sport Royal hanno qualcosa che molte nuove scarpe hanno dimenticato: un'idea di fondo. Non sono qui per inventare la ruota o per mascherare una rivoluzione. Sono qui per fare qualcosa di molto più intelligente. Guardano all'archivio Nike, scelgono uno dei riferimenti più amati e lo trasferiscono a un'altra icona senza che il risultato sia un copia-incolla con una suola diversa. L'ispirazione è chiarissima: la leggendaria Nike Air Max 180 "Ultramarine", uno di quei modelli che continuano a fluttuare nella storia del running e della cultura delle sneaker come una perfetta cartolina dei primi anni Novanta.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Air Max 90 Base Grey and Sport Royal sono le scarpe che amerete se il vostro decennio preferito è stato quello del grunge e del brit-pop

ABSOLUTE BANGER! NIKE AIR MAX 90 REALTREE CAMO Review & On Feet

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