L' altra faccia di Hollywood viaggio nella Sicilia dei divi che hanno conquistato il mondo del cinema

In Sicilia, tra le colline e i piccoli borghi, si intrecciano le storie di attori e attrici che hanno raggiunto il successo internazionale. In questi luoghi, lontani dai riflettori di Hollywood, si trovano ancora le radici di una vita più semplice, fatta di tradizioni e comunità. Un’immagine rappresentativa mostra una giovane ragazza con un foulard tra i capelli che sorride tra i campi di Petralia Soprana, uno scorcio di quotidianità autentica.

C’è una ragazzina con un foulard stretto tra i capelli che sorride da una Petralia Soprana lontana, fatta di campi aperti, muli e famiglie raccolte attorno a una quotidianità semplice. È Silvana Mangano prima di diventare Silvana Mangano, dentro un tempo difficile in cui la guerra costringeva a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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