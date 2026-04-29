La violenza giovanile Capire le origini per arginarla Due incontri a Spazio Alberica

Si sono svolti due incontri presso Spazio Alberica dedicati alla violenza giovanile. L’obiettivo era analizzare le cause che portano alla violenza di gruppo e individuare possibili interventi. Durante le giornate sono stati approfonditi i fattori che contribuiscono a questa problematica, coinvolgendo esperti e partecipanti in discussioni aperte. L’iniziativa ha dato spazio a riflessioni sui modi migliori per affrontare e prevenire comportamenti violenti tra i giovani.

’Né adulti né bambini. La violenza abita nel vuoto’. Due giornate per capire le origini della violenza di gruppo e costruire insieme una proposta di intervento. Mercoledì 6 e mercoledì 13 maggio all’ex ospedale San Giacomo alle 17 si terranno due incontri, proposti da Spazio Alberica, che puntano a riflettere sulle cause del disagio giovanile. Nel primo incontro ’Né adulti né bambini: inquadrare il vuoto’ si analizzeranno sei chiavi di lettura e di comprensione del fenomeno; riti, educazione emotiva, il linguaggio del conflitto, competizione, dinamica del branco, assenza delle istituzioni. Mercoledì 13 maggio, invece, ci si soffermerà su ’Dalla comprensione all’azione: verso una comunità che educa’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La violenza giovanile. Capire le origini per arginarla. Due incontri a Spazio Alberica Notizie correlate Sanremo 2026, le anticipazioni della terza serata – Conti: “Spazio a temi come violenza giovanile, bullismo e pace”I vertici Rai salutano una serata del Festival in crescita negli ascolti, rispetto al primo debutto. Contrasto al disagio giovanile e alla violenza: al via gli incontri con le scuole in PrefetturaContrastare il disagio giovanile e la violenza: questo lo scopo dell'alleanza siglata tra istituzioni e mondo della scuola.