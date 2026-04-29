Inclusione scolastica e lavorativa dei migranti | il Rapporto Centro Astalli 2026 denuncia l’ostacolo della burocrazia sulle competenze inespresse
Il Rapporto Centro Astalli 2026 evidenzia come la burocrazia rappresenti un ostacolo alla valorizzazione delle competenze dei migranti, sia nel settore scolastico che in quello lavorativo. L'integrazione delle persone provenienti da altri paesi richiede tempo e strumenti specifici, mentre le procedure amministrative rallentano il processo di inclusione. Il documento sottolinea la necessità di un impegno continuo per superare queste difficoltà e favorire un'integrazione efficace.
L'integrazione delle persone straniere nel nostro Paese richiede tempo, strumenti adeguati e un approccio costante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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