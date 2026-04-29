Incidente a Settimo Torinese | camioncino esce di strada chiusa a lungo la statale

Oggi a Settimo Torinese si è verificato un incidente lungo la statale 11, in direzione di Chivasso. Un camioncino ha perso il controllo e si è scontrato con il muretto laterale, uscendo di strada. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della carreggiata, creando disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.

Un camioncino è uscito di strada mentre percorreva la statale 11 in direzione di Chivasso nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026. È avvenuto all'altezza dello svincolo per San Mauro Torinese, che in realtà è sul territorio di Settimo Torinese. Il conducente del mezzo pesante non ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Auto esce di strada lungo la Statale 45Incidente fortunatamente senza conseguenze quello della mattina di domenica 5 aprile lungo la Statale 45, in Valtrebbia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro tra auto e tir, un ferito in ospedale e lunghe code; Settimo Torinese. Tir contro auto sull’autostrada. Un ferito all’ospedale e lunghissime code; Incidente lungo la A4, all'altezza dello svincolo di Settimo: auto contro un mezzo pesante, una persona ferita in ospedale; Incidente sulla A4 in direzione Milano: traffico in tilt allo svincolo di Settimo. Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro tra auto e tir, un ferito in ospedale e lunghe codeUn incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, all'altezza dello svincolo di Settimo ... torinotoday.it Scontro sull’A4 verso Milano: traffico in tilt tra Settimo e Falchera, un feritoMattinata difficile per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A4, dove un incidente ha mandato in crisi la circolazione in direzione Milano. Lo scontro, avvenuto nelle prime ore del mattino all ... giornalelavoce.it #byblos #bags #newcollection #settimotorinese #style - facebook.com facebook