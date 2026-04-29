Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il valore di riferimento dell’energia elettrica in Italia, si è stabilizzato a 0,1158 euro per chilowattora il 29 aprile 2026. Durante la giornata, si sono registrate variazioni orarie nel suo andamento, senza raggiungere livelli significativi di aumento o diminuzione. Questo dato rappresenta il valore aggiornato nel momento attuale e si inserisce nell’andamento quotidiano del mercato energetico.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 29 Aprile 2026, si attesta a 0,1158 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (28 Aprile 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0547 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,1614 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 12 e le 15, mentre le fasce serali, tra le 20 e le 22, hanno rappresentato il picco di costo per i consumatori. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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