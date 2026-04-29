Hongqi punta ai SUV in Europa | possibile maxi-accordo con Stellantis

Una casa automobilistica cinese sta considerando di produrre SUV nei propri impianti europei, uno a Saragozza e uno a Cassino, attraverso un possibile accordo con un grande gruppo automobilistico. L'obiettivo è arrivare a vendere un milione di veicoli in Europa entro il 2030. La trattativa riguarda anche la possibilità di sviluppare una linea di SUV destinata al mercato europeo.

? Cosa sapere Hongqi valuta produzione SUV negli impianti Stellantis di Saragozza e Cassino.. L'accordo punta a vendere un milione di veicoli entro il 2030 in Europa.. Il colosso cinese Hongqi punta a stabilire la propria presenza produttiva in Europa attraverso una possibile collaborazione con Stellantis, mettendo sul tavolo gli impianti di Saragozza e Cassino per la fabbricazione dei propri SUV. L’ipotesi di un accordo industriale tra il marchio di lusso della Cina, controllato dal gruppo statale Faw, e il gruppo automobilistico guidato da Filosa si inserisce in un quadro di crescenti interlocuzioni tra i due player. Dopo le precedenti mosse strategiche che hanno coinvolti Dongfeng e il socio Leapmotor, Hongqi starebbe valutando l’utilizzo di strutture europee già esistenti per potenziare la propria offerta nel Vecchio Continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hongqi punta ai SUV in Europa: possibile maxi-accordo con Stellantis Notizie correlate Leggi anche: Leapmotor (Stellantis) punta a un milione di auto e a raddoppiare in Europa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La cinese Hongqi punta agli stabilimenti spagnoli di Stellantis; Hongqi cerca casa in Europa: nel mirino lo stabilimento Stellantis di Saragozza; La cinese Hongqi, un tempo favorita da Mao, punta allo stabilimento spagnolo di Stellantis per l'espansione europea; La cinese Hongqi punta agli stabilimenti spagnoli di Stellantis. Cinese Hongqi sonda Stellantis su Saragozza. Gruppo: dialogo con più playerMilano, 28 apr. (askanews) – Il marchio cinese premium Hongqi starebbe valutando di avviare la produzione in Europa utilizzando l’impianto Stellantis di Saragozza in Spagna. Lo riporta Reuters citando ... askanews.it Stellantis tratta anche con il marchio cinese di lusso Hongqi: colloqui sulla fabbrica di Saragozza in SpagnaIl brand cinese valuta l’espansione in Europa: dialogo in corso con il partner condiviso Leapmotor per produrre nello stabilimento spagnolo ed evitare di costruire nuovi impianti ... milanofinanza.it HONGQI E STELLANTIS: UN'ALLIANZA STRATEGICA IN EUROPA Le voci su una possibile collaborazione tra Stellantis e partner cinesi si intensificano, con Hongqi, il marchio premium di FAW, in prima linea. Secondo Reuters, Hongqi sta trattando per prod - facebook.com facebook